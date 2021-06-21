У сочинского муниципалитета украли 11 земельных участков

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры Сочи в ходе проверки выявили факт хищения одиннадцати земельных участков, принадлежащих муниципалитету.

Из состава земель не разграниченной собственности выбыли земельные участки общей площадью 2,26 га, их кадастровая стоимость – свыше 46 млн рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края в понедельник. Сделать это удалось с помощью подложных документов, которые были предоставлены при регистрации прав.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Обстоятельства преступления устанавливаются. Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

Инициирован возврат земель муниципалитету.