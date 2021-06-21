Росрыболовство продало последний лот в рамках крабовых аукционов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Росрыболовство продало последний лот по распределению квоты на вылов глубоководных крабов, оставшийся нереализованным после крабовых аукционов в 2019-2020 годах.

Как сообщается в пресс-релизе Российского аукционного дома (РАД), по поручению Росрыболовства на продажу был выставлен единственный лот – квоты на вылов краба в Западно-Сахалинской, Восточно-Сахалинской, Приморской и Северо-Охотоморской подзонах. За лот боролись два участника, в результате чего цена выросла на 180,1 млн рублей при начальной цене в 211,8 млн рублей. Эти торги стали рекордными по превышению – оно составило почти 85%, уточняется в пресс-релизе.

Победителем торгов стало ООО "Корвет", которое приобрело лот за 391,9 млн рублей. По условиям торгов, доля квоты будет закреплена за ним на 15 лет.

Лот выставлялся на торги несколько раз, при этом его начальная цена неоднократно снижалась.

Аукционные торги начались в октябре 2019 года. Сначала на них было реализовано 35 лотов за 142,3 млрд рублей. Вторые торги прошли в 2020 году. 4 лота были реализованы за 1,16 млрд рублей. На предыдущих торгах, состоявшихся в феврале этого года, был продан лот на сумму 261,5 млн рублей.

Таким образом, всего был реализован 41 лот на 144,18 млрд рублей. Превышение по торгам составило 18%.

Как сообщалось, на аукционах распределялось 50% квоты на вылов крабов. Квоты предоставляются с инвестиционными обязательствами. В соответствии с ранее заключенными договорами будет построено более 40 новых судов.