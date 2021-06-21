Горный поток, разделивший пополам крымский курорт Кореиз, остановился

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вода перестала поступать в ялтинский поселок Кореиз, который несколько дней был разделен пополам бурным потоком с гор после ливня. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"В Кореизе вода прекратила течь из скал. Съемки с дронов подтверждают. Посмотрите, друзья, как она хлестала эти дни из разлома на Ай-Петри. Кореиз приходит в себя – работы предстоит много, но уже хотя бы сухо", - написала Павленко на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, крымские спасатели вместе с коммунальными службами два дня формировали русло для потока воды, который спустился с гор после ливня. Он повредил как минимум три незаконно построенных дома, несколько машин, часть дорог и подпорные стенки. Жителей поврежденных домов расселили вечером в субботу.

Специалисты углубили русло реки, пересохшей 25 лет назад, расчистили водоводы и соорудили барьеры с двух сторон из щебня и мешков с песком. Пересечь этот поток самостоятельно было почти невозможно на всем его протяжении – до моря, жителям помогали спасатели.

Кореиз – курортный поселок городского типа, расположенный в 10 км западнее Ялты, его население составляет около 5,6 тыс. человек.

Циклон обрушился на Крым 18 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 43 человека получили травмы, без вести пропала женщина.

Купаться в море возле Ялты пока запрещено до 23 июня, берутся пробы воды и почвы. Ведется подсчет ущерба от стихии.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главам Минобороны и МЧС Сергею Шойгу и Евгению Зиничеву, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать содействие Крыму в ликвидации последствий наводнения.