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Поток воды с гор разделил пополам крымский курорт Кореиз

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Крымские спасатели вместе с коммунальными службами пытаются в ялтинском поселке городского типа Кореиз сформировать русло для потока воды, который спустился с гор после сильного ливня и разделил населенный пункт пополам, передал корреспондент "Интерфакса".

"Источник в горах, который пересох 25 лет назад, забил ключом из-под земли после таких обильных осадков. Сегодня задача - направить это все в старое русло, где раньше была река", - сообщил агентству директор муниципального предприятия "Комбинат благоустройства - Гаспра", депутат Ялтинского городского совета Павел Кандул, который курирует работы.

По его словам, к работе привлечены все возможные службы и частные предприятия, специалисты не спят двое суток. Они на спецтехнике и вручную углубляют русло, расчищают забившиеся водоотводы и формируют барьеры с двух сторон из щебня и мешков с песком. Пересечь этот поток самостоятельно почти невозможно на всем его протяжении - до моря, жителям помогают спасатели.

Поток с гор повредил как минимум три дома, несколько машин, часть дорог и подпорные стенки. Жителей пострадавших домов расселили вечером 19 июня.

Как рассказали "Интерфаксу" местные жители, раньше по середине поселка проходил ручей, в 90-х он пересох и оживал только иногда весной после таяния снегов в горах. При этом вода в нем была прозрачная. Сейчас же с гор идет мощный поток бурого цвета, который слышно из всех уголков небольшого поселка.

Кореиз - курортный поселок городского типа, расположенный в 10 км западнее Ялты, его население составляет около 5,6 тыс. человек.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 40 получили травмы, женщина и мужчина пропали. Начат подсчет ущерба.

Наводнение в Крыму

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