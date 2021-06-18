В Ялте после ливня и селей отключили воду

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Подача воды приостановлена в Ялте, которую накрыл циклон. Вода стала мутной после ливней и схода селей, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

В пресс-релизе отмечается, что водоснабжение восстановят, когда качество воды улучшится.

Пока же планируется организовать подвоз питьевой воды. Ранее власти Ялты просили жителей региона и туристов сделать запасы воды.

Между тем директор центра медицины катастроф Крыма Сергей Олефиренко сообщил журналистам, что ялтинская станция скорой помощи заблокирована из-за ливня.

"Мы стали заложниками территориального расположения нашей станции, по сути оказались в эпицентре... Оперативно были перекинуты бригады из Симферополя, силы медицины катастроф были переброшены на Ялту. Плюс, мозаичным методом перетянули бригады из отдаленных районов, то есть Алушта начала прикрывать Гурзуф, Алупка взяла ту часть, которая ближе к ней", - сказал он.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на 18 июня сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте две реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт. Развернуты пункты обогрева, спасатели эвакуируют жителей и туристов с затопленных зон. Введен режим ЧС.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.