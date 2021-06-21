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Власти Ялты заявили, что самострои на руслах рек усугубили последствия ливней

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала незаконное частное строительство одной из причин сильного затопления этих домов после ливня.

"В результате устранения последствий стихии мы выявили еще одну очень серьезную проблему, которая, на мой взгляд, усугубила последствия. Затопление частного сектора произошло в большей степени из-за того, что он построен в нарушение всех норм и правил на земельных участках, которые находятся на руслах рек, чего не может быть в принципе", - сказала она журналистам в понедельник.

По ее словам, власти сейчас формируют перечень объектов, которые предстоит восстановить. Эта работа будет включать устранение допущенных ранее при строительстве нарушений.

"Мы готовим проект инфраструктурного восстановления и развития нашего города. Но прежде всего мы внесем изменения в генеральный план и иную градостроительную документацию, чтобы более не допустить возникновения таких ситуаций. Русла рек не могут застраиваться", - отметила Павленко.

Сити-менеджер назвала сложившуюся ситуацию уникальной возможностью привести все в порядок, но допустила, что это будет "болезненно".

Циклон обрушился на Крым 18 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 43 человека получили травмы, без вести пропала женщина.

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