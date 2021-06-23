Шойгу не согласен с заявлениями о ненаправленности системы ПРО США против РФ и КНР

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Заявления о ненаправленности против России и Китая глобальной системы ПРО США не выдерживают критики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Еще одной тенденцией последних лет становится более масштабное развёртывание систем ПРО и их сопряжение с ударными средствами", - сказал министр на международной конференции по безопасности в Москве в среду.

"Российские эксперты неоднократно указывали на дестабилизирующую роль противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил Шойгу.

"Наши оценки ситуации полностью подтвердились в Европе, где региональная ПРО теперь подаётся как один из элементов сдерживания России со стороны НАТО. Поэтому заявления о "ненаправленности" противоракетной обороны против России и Китая не выдерживают критики", - заявил министр.