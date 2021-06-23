Власти Новосибирской области ввели ограничения из-за COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство Новосибирской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на заседании в среду вернуло ряд ограничений, касающихся, в основном, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, передал корреспондент "Интерфакса".

Министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров, представляя проект соответствующего постановления, сообщил, что документ предусматривает продление ограничительных мер и продление режима повышенной готовности по 30 сентября 2021 года.

"Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти РФ, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России", - сказал Гончаров.

Также, сказал он, организациям предлагается отменить или перенести торжественные мероприятия.

С 1 июля в кинотеатрах, на концертах, фестивалях допускается не более 50% зрителей от общей вместимости зала, запрещается проведение концертов и подобных мероприятий в спортивных сооружениях, выставочных комплексах. Для театров это ограничение вводится с 10 июля.

Аналогичные ограничения касаются зрителей спортивных соревнований, при этом от иногородних спортсменов требуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный ранее чем за 72 часа до мероприятия.

"Замечаний нет, постановление поддержано", - сказал губернатор области Андрей Травников.

Ситуация в регионе

Министр здравоохранения региона Константине Хальзов сообщил журналистам после заседания, что в регионе, как и в целом в РФ, зафиксирован индийский штамм коронавируса.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки в Новосибирской области выявлено 154 случая COVID-19, всего зарегистрировано 45 699 заболевших, 40 967 пациентов выздоровели (89 за сутки). Число выявляемых ежедневно случаев по сравнению с концом мая выросло примерно в 1,5 раза.

За сутки скончались еще восемь пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 2 009 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3610 пациентов, в том числе 94 ребенка, в отделениях реанимации находится 171 человек, на ИВЛ - 31 пациент.