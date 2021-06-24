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В Татарстане новый срок получил участник банды, пытавшейся обстрелять химзавод

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Участник действовавшей в 2012-2014 годах террористической группы "Моджахеды Татарстана" Джаудат Ганеев, отбывающий длительный срок в колонии, получил новый обвинительный приговор. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Татарстану.

Сообщается, что в июле 2019 года – спустя полтора года после того, как Ганеев получил свой первый срок – в лесопосадке в Казани был найден тайник с деталями самодельных ракет, идентичных тем, что банда использовала в 2013 году при попытке обстрела крупнейшего химзавода республики – "Нижнекамскнефтехима".

Участники банды были приговорены к длительным срокам, в том числе, Ганеев в декабре 2017 года получил 24 года колонии строгого режима. По версии следствия, он финансировал деятельность банды, готовил тексты видеообращений от имени ее главарей и пропагандистские материалы, а также обеспечивал хранение переделанного огнестрельного оружия.

По новому обвинению Ганеев приговорен к 10 годам колонии, путем частичного сложения наказаний общий срок заключения увеличен на полгода.

Татарстан

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