Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:30Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Эксперт допустила использование вакцины-йогурта от COVID для профилактики

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Разработанную в России вакцину от коронавируса в виде кисломолочного продукта можно будет применять для профилактики и реабилитации после перенесенного заболевания, считает член-корреспондент РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Оксана Свитич.

"Подобные препараты могут применяться не вместо терапии, а как профилактика, а потом как реабилитация", - сказала Свитич на онлайн-собрании Научного совета РАН "Реабилитация после COVID-19" в четверг.

По ее словам, "чтобы лечить коронавирусную инфекцию нужны другие препараты, специфическая вакцинопрофилактика, все-таки, препараты другого рода".

Свитич уточнила, что вакцина в виде кисломолочного продукта состоит не из разделенных клеток, а содержит "цельные микробы, и они опосредованно, через механизмы мукозального иммунитета (иммунитета слизистых кожи), что относится к врожденному (иммунитету), будут его активировать".

Вакцина от COVID-19 в виде кисломолочного продукта (йогурта) состоит из пробиотических микроорганизмов, которые несут фрагменты генов патогена. Она была разработана в "Институте экспериментальной медицины" в Санкт-Петербурге.

Разработчики заявили, что стадия доклинических исследований вакцины от COVID-19 завершится в текущем году, но проведение этапа клинических исследований на добровольцах будет зависеть от наличия дополнительного финансирования.

Хроника коронавируса. Апрель.

16
Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
НИИ имени Мечникова Оксана Свитич Коронавирус Институт экспериментальной медицины Петербург

Новости по теме

Новости

ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

Во "Внуково" задержали россиянина при попытке ввезти мигрантов за взятку

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке

Суд ужесточил "скопинскому маньяку" административный надзор

Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50-70%

Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50-70%

Кабмин распространит на Арктику программу "Дальневосточный гектар"

Крашенинников заявил, что закон против домашнего насилия могут принять осенью

Крашенинников заявил, что закон против домашнего насилия могут принять осенью

Полиция пришла с проверками в мэрию Геленджика

Пандемия коронавируса

Академик Чучалин заявил о возможности хронического течения COVID-19

Экономический кризис

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');