Эксперт допустила использование вакцины-йогурта от COVID для профилактики

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Разработанную в России вакцину от коронавируса в виде кисломолочного продукта можно будет применять для профилактики и реабилитации после перенесенного заболевания, считает член-корреспондент РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Оксана Свитич.

"Подобные препараты могут применяться не вместо терапии, а как профилактика, а потом как реабилитация", - сказала Свитич на онлайн-собрании Научного совета РАН "Реабилитация после COVID-19" в четверг.

По ее словам, "чтобы лечить коронавирусную инфекцию нужны другие препараты, специфическая вакцинопрофилактика, все-таки, препараты другого рода".

Свитич уточнила, что вакцина в виде кисломолочного продукта состоит не из разделенных клеток, а содержит "цельные микробы, и они опосредованно, через механизмы мукозального иммунитета (иммунитета слизистых кожи), что относится к врожденному (иммунитету), будут его активировать".

Вакцина от COVID-19 в виде кисломолочного продукта (йогурта) состоит из пробиотических микроорганизмов, которые несут фрагменты генов патогена. Она была разработана в "Институте экспериментальной медицины" в Санкт-Петербурге.

Разработчики заявили, что стадия доклинических исследований вакцины от COVID-19 завершится в текущем году, но проведение этапа клинических исследований на добровольцах будет зависеть от наличия дополнительного финансирования.