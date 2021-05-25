"Медсинтез" приостановил работу над новой вакциной от коронавируса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ООО "Завод Медсинтез" приостановило работу над вакциной от коронавируса "Урал". Об этом сообщил председатель совета директоров "Медсинтеза" Александр Петров журналистам в Екатеринбурге во вторник.

"Нормальные клинические результаты. Мы пока на уровне лабораторной технологии. Она очень сложно масштабируема, поэтому мы пока приостановили эту работу. Потому что мы не понимаем, как дальше двигаться", - сказал он.

Петров уточнил, что "вакцина рабочая, но ее можно производить только на лабораторном уровне".

"Так все и работают медицинские проекты – лабораторный, пилотный и промышленный уровень. Лабораторный мы видим, что работает, но дальше мы не пойдем. (. . .) Допилить проект – это стоит очень дорого", - пояснил он.

Компания, по его информации, далее продолжает работать с Центром им. Гамалеи по производству других вакцин.

"Мы готовы (к выпуску - ИФ)", - уточнил он, отметив, что конкретные сроки начала производства будут решаться Центром им. Гамалеи.

Ранее сообщалось, что "Медсинтез" планирует инвестировать в разработку и производство новой вакцины против коронавируса "Урал" порядка 220 млн рублей. Для производства необходимо дополнительное оборудование.

На сайте "Медсинтеза" сообщается, что вакцина "Урал" получена методом генной инженерии с использованием рекомбинантной ДНК – плазмиды.

ООО "Завод Медсинтез" зарегистрировано в 1999 году. Предприятие занимается производством лекарственных препаратов и материалов, принадлежит Петрову.