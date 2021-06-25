Двое рабочих в тяжелом состоянии попали в больницу с Астраханского ГПЗ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Причиной тяжелого состояния двух попавших в больницу сотрудников Астраханского газоперерабатывающего завода является отравление, сообщили журналистам в ООО "Газпром переработка".

"15 июня в ходе проведения регламентных работ произошло отравление двух работников. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в медучреждение, где и находятся в настоящее время. Оба работника живы, их состояние оценивается как тяжелое", - говорится в официальном ответе предприятия на запрос журналистов.

Уточняется, что о произошедшем компания проинформировала заинтересованные государственные органы. Создана и приступила к расследованию комиссия под руководством Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

Опасность для работников завода и жителей Астрахани отсутствует, подчеркивается в сообщении.

Между тем в соцсетях опубликовано фото факсимильного сообщения ООО "Газпром переработка", в котором говорится, что при производстве газоопасных работ по отглушиванию емкости электрообессиливателя заводским отрядом газоспасательной части пожарно-спасательной службы Астраханского ГПЗ приблизительно в 20 метрах от места работ были найдены без сознания два работника установки У120 - начальник установки и оператор. Они находятся в городской больнице имени Кирова.

Дочерняя компания "Газпрома" "Газпром переработка" зарегистрирована в 2007 году, она объединяет Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК, Сосногорский ГПЗ, Астраханский ГПЗ и "Газпром нефтехим Салават".