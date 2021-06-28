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Два десятка кудрявых пеликанов погибли в тюменском заказнике

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мертвые кудрявые пеликаны обнаружены на территории государственного природного заказника федерального значения "Белоозерский", который находится в Армизонском районе Тюменской области.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель директора заказника Вячеслав Караулов, из озера Большое Белое вытащили 20 мертвых пеликанов. По его словам, в озере, возможно, есть еще погибшие пеликаны.

"Сейчас будет обследовать водоем",- сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что причина гибели птиц устанавливается.

Кудрявые пеликаны, обитающие в озерах Тюменской области, занесены в региональную Красную книгу.

Тюменская область

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