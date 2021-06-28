В КЧР движение на двух федеральных трассах перекрыто из-за сильных осадков

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Из-за сильных осадков в Карачаево-Черкесии река Кубыш вышла из русла и залила дорогу, так что движение на федеральной трассе к курорту Домбай оказалось перекрыто, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КЧР.

"Сообщение о перекрытии движения на автодороге "Черкесск-Домбай" из-за сильных осадков поступило в оперативную дежурную смену 19:15. В настоящее время движение направлено через населенный пункт Хумара. Заторов в этом направлении нет", - сказал сотрудник ГУ МЧС по региону.

Также в результате схода грязевого потока с полей на третьем километре автодороги "Усть-Джегута -Кисловодск", при выезде из города Усть-Джегута перекрыто движение для всех видов транспорта до окончания расчистки дорожного полотна. На месте работают сотрудники МЧС.

По данным ведомства, 29-30 июня республика вновь окажется во власти стихии - синоптики прогнозируют грозы, дожди с градом и шквалистым ветром. В КЧР объявлено штормовое предупреждение.