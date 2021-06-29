В КЧР объявили режим повышенной готовности из-за непогоды

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Частные домовладения и придомовые территории подтопило, а ряд дорог размыло из-за сильных ливней в Карачаево-Черкесии, власти объявили режим повышенной готовности, сообщает Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ.

"Главой КЧР проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Протоколом заседания решено ввести с 28 июня на всей территории республики режим функционирования повышенной готовности. Установлен региональный уровень реагирования", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Карачаево-Черкесии организована работа оперативного штаба по проведению аварийно-восстановительных работ.

Как сообщалось, 28 июня из-за сильных осадков в Карачаево-Черкесии оказалось перекрытым движение на двух федеральных трассах "Черкесск-Домбай" и "Усть-Джегута -Кисловодск".

Кроме того, на территории большинства муниципальных образований Карачаево-Черкесии подтоплены частные домовладения и придомовые территории, размыты ряд дорог федерального, республиканского и местного значения, подмыты мостовые переходы. Создается угроза схода селевых потоков.

По данным МЧС, 29-30 июня республика вновь окажется во власти стихии - синоптики прогнозируют грозы, дожди с градом и шквалистым ветром. В КЧР объявлено штормовое предупреждение.