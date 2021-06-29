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Нижегородский НИИ Блохиной начал разрабатывать ​свою вакцину от коронавируса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной и норовирусной инфекций проводят ученые Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н.Блохиной, сообщили "Интерфаксу" в учреждении.

"Предполагается, что разрабатываемая вакцина будет применима для предупреждения новой коронавирусной и норовирусной инфекций у лиц разных возрастных групп, в первую очередь у детей и пожилых лиц, в том числе в формате интраназального введения в виде спрея/капель", - говорится в ответе на запрос агентства.

По данным НИИ, в качестве универсальной технологической платформы для построения разнообразных антигенных композиций в составе вирусоподобных частиц "используется рекомбинантный норовирусный белок VP1, полученный авторами с использованием изолята норовируса, циркулирующего на территории РФ".

В настоящее время ученые проводят лабораторное испытание одного из вариантов прототипа вакцины. Сроки перехода к клиническим испытаниям в институте не уточнили.

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