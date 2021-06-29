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Жителя Пермского края арестовали за убийство экс-жены и двух ее родственников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае арестовал жителя Горнозаводского городского округа, обвиняемого в убийстве бывшей жены и двух ее родственников, а также в попытке убить малолетнюю девочку, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

В воскресенье на берегу реки Койва были найдены тела трех местных жителей с огнестрельными ранениями. По версии следствия, мужчина смертельно ранил свою бывшую жену, ее сестру и мужа, отдыхавших у воды. На месте нападения также была дочь убитой пары 2021 года рождения, ее стрелок только ранил, и госпитализация ей не потребовалась.

Подозреваемый в этом преступлении 58-летний местный житель был установлен, в понедельник утром его задержали в его доме в рабочем посёлке Бисер.

Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью, а также в покушении на убийство малолетнего.

Пермский край

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