Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 181,8 млн

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды составило 181 813 645, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний умерли 3 937 893 человека.

Во всем мире в рамках борьбы с пандемией уже введено более 3 млрд доз вакцин от коронавируса.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 651 915 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 604 467 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 362 847, а число умерших от последствий заражения составило 398 454.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 513 305 заболевших, умерли 515 985 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 507,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 862 человека, в Индии - 286, в Бразилии - 2 411.