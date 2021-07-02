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Мошенница получила 3,5 года колонии за попытку обмануть родственника Сталина

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Анастасию Белянкину, которая пыталась обмануть родственника Иосифа Сталина более чем на 3 млн рублей, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе московской прокуратуры.

Как сообщал агентству информированный источник, Белянкину задержали в Москве 1 апреля. По его словам, 92-летний ветеран войны Леонид Аллилуев заявил в полицию, что ему звонят неизвестные, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, предлагают передать им все имеющиеся у него на счетах средства в размере 3,4 млн рублей якобы для проведения экспертизы.

По версии следствия, введенный в заблуждение снял деньги со своего банковского счета. Как отметили в прокуратуре, вечером 30 марта Белянкина пришла в квартиру пенсионера на Котельнической набережной, представилась специалистом экспертно-криминалистического центра, показала поддельный документ об изъятии денег и потребовала отдать их ей в полном объеме.

В московской прокуратуре добавили, что похитить деньги злоумышленники не смогли, поскольку бдительный ветеран вовремя обратился в правоохранительные органы, которые задержали мошенницу прямо в его квартире.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

Леонид Аллилуев Анастасия Белянкина

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