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Хуснуллин заявил, что агломерации РФ сравнялись по автомобилизации с США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские мегаполисы и агломерации сравнялись по уровню автомобилизации с крупными городами США, в связи с чем необходимо активизировать развитие общественного транспорта, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"По последним оценкам, степень автомобилизации крупных российских агломераций достигла уровня американских городов. С одной стороны, это хорошо, у людей появляются автомобили, растет благосостояние, но с другой стороны – осложняет транспортную ситуацию в городах", - сказал Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

По его мнению, выходом из ситуации должно стать активное развитие систем общественного транспорта.

"В последние годы в Москве растет популярность общественного транспорта, тогда как в других городах, наоборот, снижается. Значит надо перенимать столичный опыт создания единых интернированных транспортных систем и другим мегаполисам", - заявил Хуснуллин.

Как отметил на МУФ ряд экспертов, с постепенным отступлением пандемии коронавируса уровень автомобилизации в Москве, который сейчас вырос, вновь вернется к снижению.

"Я стал опять пользоваться личным автомобилем. Конечно, когда пандемия пойдет на спад, я продолжу ездить на работу на автобусе. Это намного удобнее", - сказал профессор НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин.

Марат Хуснуллин

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