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Поток иностранных туристов в Россию сократился из-за COVID-19

От поездок в Москву из-за введения QR-кодов отказываются даже россияне

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Продажи туров в Россию приостановились, туроператоры по въездному туризму отмечают, что иностранцы переносят поездки на другие даты из-за распространения нового штамма COVID-19 и новых ограничений. Об этом "Интерфаксу" сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"До третьей волны мы наблюдали определенное оживление въездного турпотока. Россию посещали небольшие группы из ОАЭ, Катара, Германии. Но с прошлой недели все снова остановилось", - сказала она.

По данным АТОР, группы переносят даты туров в Россию, в страну приезжают только единицы. Активные заезды наблюдались перед матчами чемпионата Европы по футболу, сейчас спрос заметно снизился: бронирования тормозит как новый штамм коронавируса, так и требование о получении QR-кодов в Москве.

"От поездок в Москву отказываются даже российские туристы", - подчеркнула Ломизде.

Сейчас Россия открыта для граждан из 54 стран. Пересекать границу они могут только через аэропорты и прямыми рейсами из стран своего гражданства. Помимо визы пассажиры обязаны предоставить в момент регистрации и посадки на борт воздушного судна справку (на русском или английском языке) с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за три календарных дня до прибытия.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Москва АТОР коронавирус Майя Ломидзе

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