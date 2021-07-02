Власти Москвы пообещали сделать все возможное, чтобы избежать локдауна

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы сделают все, чтобы избежать локдауна, он является "последней мерой", заявила заммэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

"Локдаун - это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное, чтобы не объявлять локдаун" - сказала Ракова на пленарной сессии в рамках Московского урбанистического форума.

Она добавила, что системы социального мониторинга и QR-кодов, распоряжение об обязательной вакцинации против COVID-19 60% работников ряда отраслей введены из-за желания избежать жесткого карантина.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. В связи с этим власти ввели ряд ограничений и усилили рейды по проверке COVID-требований.