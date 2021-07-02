Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:10Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

"Вектор" выпустил более 3,4 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Произведено более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз, сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, где был разработан этот препарат. Со складов отгружено более 2,4 млн доз.

Отгрузка еще 750 тысяч доз ожидается в начале недели, добавили в "Векторе".

"Индустриальные партнеры продолжают выпуск, чтобы удовлетворить высокий спрос на препарат", - заверил научный центр.

Ранее на этой неделе стало известно, что в московских клиниках из-за роста спроса на вакцинацию "ЭпиВакКорона" закончилась.

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" - является пептидной вакциной, это вторая российская вакцина, которая была зарегистрирована в октябре 2020 года. С апреля ее применяют для массовой вакцинации населения.

На этой неделе "Вектор" подал в Минздрав документы на регистрацию еще одной своей вакцины от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н". Согласно данным реестра, это пептидная вакцина, которая разработана по той же технологии, что и уже применяемая "ЭпиВакКорона".

Хроника коронавируса. Июнь.

21
Более 51% детей в Мумбаи в возрасте до 18 лет выработали антитела к COVID-1929 июня. Жители британского Блэкпула возвращаются на пляжи после постепенного ослабления ограничений.28 июня. В австралийском штате Новый Южный Уэльс введен двухнедельный карантин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19. На фото: Сидней в период действия локдауна. 24 июня. В Новосибирске усилены проверки масочного режима в общественном транспорте.23 июня. В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан.22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующий возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Более 51% детей в Мумбаи в возрасте до 18 лет выработали антитела к COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 02 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Вектор Роспотребнадзор ЭпиВакКорона коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 2 июля

В Ижевске произошел выброс хлора

В Ижевске произошел выброс хлора

Запрещен импорт в Россию украинского мороженого и ячменя

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Ректор ДВФУ Анисимов стал и.о. ректора Высшей школы экономики

Ректор ДВФУ Анисимов стал и.о. ректора Высшей школы экономики

Детей до 14 лет пустят в отели Кубани без теста на коронавирус

Пандемия коронавируса

Минпромторг озаботился увеличением резервов медицинского кислорода

Экс-премьер Франции вошел в совет директоров "Зарубежнефти" от РФ

Шесть человек погибли в ДТП в Башкирии

Шесть человек погибли в ДТП в Башкирии

Мошенница получила 3,5 года колонии за попытку обмануть родственника Сталина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');