"Вектор" выпустил более 3,4 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Произведено более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз, сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, где был разработан этот препарат. Со складов отгружено более 2,4 млн доз.

Отгрузка еще 750 тысяч доз ожидается в начале недели, добавили в "Векторе".

"Индустриальные партнеры продолжают выпуск, чтобы удовлетворить высокий спрос на препарат", - заверил научный центр.

Ранее на этой неделе стало известно, что в московских клиниках из-за роста спроса на вакцинацию "ЭпиВакКорона" закончилась.

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" - является пептидной вакциной, это вторая российская вакцина, которая была зарегистрирована в октябре 2020 года. С апреля ее применяют для массовой вакцинации населения.

На этой неделе "Вектор" подал в Минздрав документы на регистрацию еще одной своей вакцины от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н". Согласно данным реестра, это пептидная вакцина, которая разработана по той же технологии, что и уже применяемая "ЭпиВакКорона".