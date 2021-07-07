Главы регионов Дальнего Востока соболезнуют в связи с катастрофой самолета Ан-26

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Главы дальневосточных регионов выражают соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе на Камчатке.

"Мы скорбим вместе со всеми дальневосточниками. Власти Камчатского края могут рассчитывать на нашу поддержку в случае необходимости", - написал в телеграм-канале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также сделал публикацию со словами поддержки на своей странице в инстаграме: "Вместе со всей страной мы с замиранием сердца следили за ходом поисков. До последнего хотелось верить, что люди останутся живы и вернутся домой. К сожалению, по предварительным данным, чуда не случилось. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. В эти минуты мы скорбим вместе с вами".

"У наших соседей на Камчатке произошла ужасная авиакатастрофа, которая унесла жизни людей. Невосполнимая и трагическая утрата. От себя и всех жителей Магаданской области выражаю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших. Светлая память", - написал в соцсетях губернатор Сергей Носов.

От жителей Якутии свои соболезнования выразил губернатор Айсен Николаев.

"От имени жителей Якутии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем жителям Камчатского края в связи с авиакатастрофой самолёта АН-26. Крепитесь. Мы скорбим вместе с вами", - написал Николаев в инстаграме.

Как сообщалось, губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил в регионе трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета Ан-26, в результате которой, по предварительным данным, погибли 28 человек.

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие". Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

После нескольких часов поисков, одна часть фюзеляжа самолета была обнаружена на склоне сопки, вторая - замечена в море приблизительно в 4 км от побережья. По предварительным данным, все кто был на борту самолета погибли.