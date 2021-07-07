Источник сообщил о задержании главы фонда ОМС Томской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексея Рудко, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рудко инкриминируют п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, в чем именно подозревают задержанного.

По данным второго источника, Рудко требовал от подчиненных скрывать факты незаконных расходов фонда.

Собеседник агентства уточнил, что чиновника уже арестовали, он полностью признал вину.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Рудко возглавил томский фонд ОМС в 2018 году. До этого он руководил частным медцентром.