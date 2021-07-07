Число погибших на Кубани от стихийных бедствий возросло до семи

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Семь человек погибли за время стихийных бедствий в Краснодарском крае, начавшихся на выходных. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Количество погибших достигло семи. Четыре человека в Туапсе, еще два человека в Горячем Ключе, и в Сочи упало дерево на автомобиль, там тоже погиб человек", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что неизвестна судьба еще одного человека, которого унесло течением в Туапсинском районе.

Режим ЧС введен в шести муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в Туапсинском районе. Проводится непрерывный мониторинг уровня рек. Прокуратура региона сообщала о гибели четырех человек в результате подтоплений в Туапсинском районе. Еще один человек погиб в результате падения дерева в Сочи.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.