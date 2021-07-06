Около 300 домов подтопило из-за непогоды в Краснодарском крае

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Почти 300 домов и более 400 приусадебных участков были подтоплены обильными осадками в Краснодарском крае, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"На текущий момент остаются подтопленными в семи населенных пунктах 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Проведена эвакуация 136 человек, из них 44 были сняты с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 человека", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что главное управление МЧС России по Краснодарскому краю ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти муниципальных районах края. В круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.