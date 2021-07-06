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Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек

Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек
Вид на затопленные районы села Лермонтово
Фото: Елена Павловская/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Обнаружено тело девочки, погибшей в результате паводка в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили "Интерфаксу" в краевой прокуратуре.

"Обнаружено тело девочки, это четвертая погибшая", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате наводнения в Туапсинском районе Кубани, на место выехал и.о. прокурора края. По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Из-за неблагоприятных погодных условий режим ЧС был введен в шести муниципалитетах Краснодарского края. Проводится непрерывный мониторинг уровней рек.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.

Краснодарский край

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