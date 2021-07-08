Каждое третье преступление в Москве совершается дистанционно

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние шесть лет стало в 30 раз больше преступлений, которые совершаются дистанционно, сейчас каждое третье выявленное преступление совершается удаленно с помощью IT-технологий, заявил на пресс-конференции замначальника полиции столичного ГУ МВД Александр Половинка

"Каждое третье преступление, совершенное на территории города, совершается дистанционным способом с помощью IT-технологий, а каждое второе хищение в структуре преступности на сегодняшний момент - это хищение совершенное дистанционным способом, - сказал он. - Каждое третье преступление, совершенное дистанционно, совершается с использованием сети Интернет".

По его словам, если в 2015 году дистанционных преступлений было чуть более 15 тысяч, то в 2020 их стало уже более 50 тысяч

"Мы отмечаем значительный рост количества так называемых преступлений, совершенных с использованием IT-технологий и наиболее серьезные их них - это дистанционные хищения. Количество этих преступлений за шесть лет увеличилось в 30 раз", - сказал замглавы ГУ МВД.

По его словам, "только одна сотовая компания блокирует в неделю более 125 тысяч звонков с подменных номеров".

"Тема дистанционных хищений - это не тема одной полиции, это социальная проблема, проблема безопасности наших граждан. И только консолидированными усилиями всех заинтересованных служб - сотовые компании, финансово-кредитные учреждения, правоохранительные органы - мы сможем получить желаемый результат", - сказал Половинка.