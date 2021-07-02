Курьеров с поддельными медотводами от прививки задержали в Петербурге и области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила в Петербурге и Ленинградской области три уголовных дела о торговле поддельными медицинскими документами, связанными с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

В частности, в Красносельском районе Петербурга задержан торговец поддельными врачебными заключениями о медицинском отводе от вакцинации. Один такой документ стоил 1,8 тыс. рублей. Также мужчина за 500 рублей предлагал купить справки об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусной инфекцией. При задержании у мужчины изъяли девять таких документов.

Во Фрунзенском районе города выявлен факт реализации поддельных медсправок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Неустановленный продавец через курьера продал местной жительнице поддельные сканы результатов лабораторных исследований на коронавирус.

В Мурино (Всеволожский район Ленинградской области) оперативники выявили беззаботную уроженку Чувашии, предлагавшую приобрести медотвод от вакцинации и справки об отсутствии контакта с зараженным COVID-19. Стоимость таких документов варьировалась от 500 до 1,5 тыс. рублей.

По трем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Полиция устанавливает предполагаемых организаторов незаконного бизнеса и иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.