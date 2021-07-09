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Крановщица погибла, упав с 30-метровой высоты на ачинском заводе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Главное следственное управление по Красноярскому краю проводит проверку по факту гибели крановщицы завода ООО "Ачинский цемент", сообщает пресс-служба ведомства.

Тело 49-летней женщины с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено 9 июля в цехе обжига ачинского цементного завода.

"По предварительным данным, погибшая женщина работала на заводе крановщиком. В утреннее время 9 июля 2021 года, согласно разнарядке, сотрудница была направлена в цех обжига. Во время выполнения работ женщина наступила на стекло, расположенное на полу кабины крана, не защищенное решеткой, в результате чего упала вниз с 30-метровой высоты. От полученных телесных повреждений рабочая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на предприятии.

ООО "Ачинский цемент" создано в 2007 году на базе действующего производства, находится на промышленной площадке АО "РусАл Ачинский глиноземный комбинат". Проектная мощность цемзавода - 1,4 млн тонн готовой продукции в год.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем ООО "Ачинский цемент" (Красноярский край) является АО "Лори-трейдинг" (Москва), также владеющее ООО "Серебрянский цементный завод", ООО "Группа Смиком", ООО "Угловское карьероуправление" и ООО "Главстрой-Усть-Лабинск". Акциями АО "Лори-трейдинг", в свою очередь, распоряжается ООО "Управляющая Компания "ВЕКТОР Капитал", контролируемая Сергеем Прокопчуком.

Красноярский край

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