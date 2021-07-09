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В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Челябинской области в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозой населению, сообщает пресс-служба губернатора в пятницу.

"Режим ЧС введен постановлением губернатора Алексея Текслера. Это особый правовой режим, вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время в регионе продолжают действовать три очага природных пожаров на общей площади 4 тыс. 800 га (1 очаг на территории Нагайбакского района на площади 2 тыс. га, два очага в Карталинском районе – 1 тыс. и 1,8 тыс. а. Сохраняется угроза четырем населенным пунктам.

Из-за усилившегося ветра огонь перешел на дома поселка Джабык Карталинского района, проводится эвакуация населения в пункт временного проживания.

Ранее сообщалось, что людей вывезли на предоставленном ЮУЖД электропоезде из четырех вагонов.

Челябинская область

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