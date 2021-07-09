Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:32Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

Реликтовый бор загорелся в Челябинской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Два очага природных пожаров тушат в Карагайском бору, который относится к категории особо охраняемых территорий, сообщает пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области в пятницу.

Площадь пожара не уточняется, поскольку огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Также оперативные службы отмечают, что ветер несет пожар в сторону села Анненского. "Но пока критическую отметку к населенному пункту пожар не перешел", - подчеркивается в сообщении.

В тушении задействованы 105 человек на более крупном участке пожара и 19 - на втором. Также привлечено 37 и девять единиц техники соответственно.

Ранее сообщалось, что на юге Челябинской области горят около 5 тыс. гектаров леса. Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра.

Джабык-Карагайский бор - островной реликтовый бор, являющийся ботаническим памятником природы областного значения, находится в Карталинском районе Челябинской области. Представляет собой реликтовые остатки древних лесов, которые ранее сплошь покрывали обширные пространства от Южного Урала до предгорий Алтая.

Челябинская область

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 9 июля

Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Смертность в РФ в июне выросла на 13,9% к прошлому году

"Яндекс" выйдет из сделки по покупке KupiVIP

В Думе скептически отнеслись к обещаниям талибов не угрожать соседним странам

В Думе скептически отнеслись к обещаниям талибов не угрожать соседним странам

В России объем операций без согласия клиента вырос на 57%

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

В Петербурге запустили карту с визуализацией свободных талонов на прививку

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');