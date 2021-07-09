Реликтовый бор загорелся в Челябинской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Два очага природных пожаров тушат в Карагайском бору, который относится к категории особо охраняемых территорий, сообщает пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области в пятницу.

Площадь пожара не уточняется, поскольку огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Также оперативные службы отмечают, что ветер несет пожар в сторону села Анненского. "Но пока критическую отметку к населенному пункту пожар не перешел", - подчеркивается в сообщении.

В тушении задействованы 105 человек на более крупном участке пожара и 19 - на втором. Также привлечено 37 и девять единиц техники соответственно.

Ранее сообщалось, что на юге Челябинской области горят около 5 тыс. гектаров леса. Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра.

Джабык-Карагайский бор - островной реликтовый бор, являющийся ботаническим памятником природы областного значения, находится в Карталинском районе Челябинской области. Представляет собой реликтовые остатки древних лесов, которые ранее сплошь покрывали обширные пространства от Южного Урала до предгорий Алтая.