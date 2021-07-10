Угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в Челябинской области нет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Угрозы населенным пунктам от природных пожаров в Челябинской области на утро субботы нет, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Главного управления лесами региона Ксения Барыкина.

"Открытой угрозы населенным пунктам в настоящий момент нет. Ситуация более стабильная, чем вчера, нет такого сильного ветра. Сейчас все силы брошены на тушение очагов горения на лесной территории", - сказала Барыкина.

По ее информации, сохраняется активное горение отдельных очагов на территории Карталинского района, где вчера природный пожар перешел на два поселка.

"Три крупных по площади очага на сегодня соединились в один, внутри него действует пять активных очагов с верховыми пожарами, их общая площадь 20 тысяч гектаров. Работаем на тушении этих очагов", - пояснила представитель ГУ лесами.

Ранее сообщалось, что по данным на 6:00 по московскому времени субботы общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области с вечера пятницы увеличилась втрое - до 14 тыс. га, огнем было уничтожено 71 строение.

В пятницу в Челябинской области из-за лесного пожара были эвакуированы жители двух населенных пунктов: поселка Запасное Карталинского района и Джабык. В регионе из-за пожара ввели режим ЧС. Перекрыты некоторые дороги.