Площадь лесного пожара в Челябинской области из-за ветра выросла в 3 раза

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров на юге Челябинской области в пятницу увеличилась почти до 5 тысяч гектаров, к тушению привлечена авиация МЧС. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.

"По итогам авиационной разведки уточнена площадь пожара, пройденная огнем. Она составляет 4,8 тыс. гектаров. Основные усилия направлены на предотвращение перехода огня на населенные пункты", - сказал Трунов.

Он отметил, что в тушении задействована авиация МЧС России – самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что на юге области из-за ураганного ветра вторые сутки распространяется лесной пожар, более всего пострадал Карталинский район. На утро пятницы площадь пожара составляла 1,4 тыс. гектаров.

Началась эвакуация поселка Джабык, где уже горят дома. Пожар угрожает еще трем поселкам.

В тушении задействованы порядка 270 человек, около 70 единиц техники, два пожарных поезда, авиация.