Лесные пожары в Челябинской области расширились до почти 5000 гектаров

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Челябинской области площадь лесных пожаров достигл 4,8 тысячи гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Информации о пострадавших у ведомства пока нет.

В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что три жителя поселка Джабык получили легкие ожоги, им на месте помогла дежурная бригада медиков, а также с ними поработал психолог. Губернатор Алексей Текслер поручил составить списки жителей поселка, которые лишились имущества, чтобы им можно было оказать адресную помощь.

На поселок Джабык в Карталинском районе перекинулся огонь лесного пожара, там загорелись 40 жилых домов и 23 дачи, уточнили в МЧС. Жителей поселка перевезли в поселок Снежный.

Тушить пожар мешает сильный шквалистый ветер, отметили в МЧС.

На данный момент авиация МЧС совершила в Челябинской области 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. Для усиления группировки вылетел самолет Ил-76 МЧС России с выливным авиационным прибором (ВАП-2). Тушить пожары МЧС помогают военные.

Утром сообщалось, что ветер на юге Челябинской области стремительно разносит лесной пожар, который угрожает четырем населенным пунктам - Джабык, Запасной, Новокаолиновый и Париж (Нагайбакского района).

В регионе из-за пожара ввели режим ЧС. Это позволит на уровне области подключить к решению проблем пострадавших резервный фонд.

Из-за пожаров в области с 9 по 12 июля перекрыли ряд дорог в Карталинском районе. В частности, закрыт проезд по автомобильной дорога Фершампенуаз - Париж - Железнодорожная станция Джабык. Также запрещен проезд по автомобильной дороге между Еленинкой и железнодорожной станцией Джабык.