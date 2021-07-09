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Челябинский Париж спасли от пожара

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Нагайбакском районе Челябинской области удалось остановить распространение лесного пожара в районе поселка Париж, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Главного управления лесами региона Ксения Барыкина.

"Обстановка по-прежнему остается наряженной. Но удалось остановить полосу огня, которая двигалась в сторону поселка Париж. На данный момент угроза поселку нет", - сказала она.

На юге Челябинской области ветер быстро разносит лесной пожар. Под угрозой в четверг оказались четыре поселка - Джабык, Запасное, Новокаолиновый в Карталинской районе и Париж - в Нагайбакском. Из Джабыка и Запасного уже эвакуировали жителей.

В регионе введен режим ЧС из-за пожаров, туда стягивают дополнительные силы МЧС.

Челябинская область Париж МЧС

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