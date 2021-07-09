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В Челябинской области второй поселок за день эвакуируют из-за пожара

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Карталинском районе Челябинской области началась эвакуация из второго за день поселка, причина - лесной пожар. Сейчас эвакуируют поселок Запасное, сообщили в региональном ГУ МЧС. Ранее в пятницу вывезли жителей из поселка Джабык.

В Запасном пожар повредил восемь домов - шесть постоянных и две дачи, уточнили в МЧС. В Джабыке пострадали 40 жилых домов и 23 дачи.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер через пресс-службу подтвердил, что пожар перекинулся на два поселка.

"Джабык - 63 дома и Запасное - 15 домов пострадали. Будем помогать всем погорельцам. Сейчас самое главное потушить пожар. К сожалению, ветер до 25 метров в секунду. Я сам видел в Джабыке, как распространяется пламя: несколько полос опашки, дорога, еще полоса опашки и, тем не менее, ветер такой, что хвойные деревья, высокие деревья и сверху идет пламя", - рассказал он.

Для тушения огня вызвали специальную технику, авиацию, запрошена дополнительная поддержка, добавил чиновник.

Площадь лесных пожаров в регионе выросла до 4800 га. В области ввели режим ЧС.

Челябинская область Джабык Запасное МЧС Алексей Текслер

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