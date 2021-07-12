Регионы РФ обязали учитывать темпы заболеваемости при решениях о массовых мероприятиях

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Региональные власти должны принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом коэффициента распространения COVID-19, темпа прироста заболеваемости за неделю и охвата тестирования населения методом ПЦР.

Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации. Эти критерии вступают в силу с 13 июля.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом положений (предписаний) санитарных врачей субъектов РФ, подготовленных на основании показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье)", - говорится в постановлении.

Данные критерии должны включать коэффициент распространения, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием населения методом ПЦР.

Из документа следует, что его действие "не распространяется на проведение массовых мероприятий в организациях культуры и образования".

В постановлении уточняется, что коэффициент распространения инфекции вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции; темпы прироста рассчитываются как отношение суммарного за семь календарных дней показателя заболеваемости (на 100 тысяч населения) к показателю заболеваемости за предыдущие семь календарных дней, выраженное в процентах; тестирование учитывает охват на 100 тысяч населения.

В документе также говорится, что проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1 000 человек возможно, если коэффициент распространения равен 1, темпы прироста составляют не более 10%, охват тестирования составляет "от не менее 200 на 100 тысяч населения". Увеличение численности участников возможно при снижении коэффициента распространения и темпов прироста.