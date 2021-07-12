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ВТБ может заняться проектами в сфере развития социальной инфраструктуры в Петербурге

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Группа ВТБ изучает возможность реализации проектов в сфере развития социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге.

"ВТБ Инфраструктурный холдинг" в начале июля совместно с компанией "СК Флай" учредил ООО "Академическая инфраструктура северной столицы". Холдинг получил 49,5% долей компании, "СК Флай" - 50,5%.

"ВТБ Инфраструктурный холдинг" рассматривает возможность реализации проектов в сфере развития социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Однако о деталях пока говорить преждевременно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

"СК Флай" зарегистрирована в апреле 2021 года в Екатеринбурге, учредителем значится Евгений Кабанов. Он также владеет компанией ООО "Альфа строй" (с 2018 года работает под товарным знаком Acons Group), осуществляющей полный цикл строительства промышленных и гражданских объектов в России и за ее пределами. Ее выручка за 2020 год составила 7,5 млрд рублей.

Acons Group уже работает с "ВТБ Инфраструктурный холдинг" над проектом строительства нового пассажирского терминала аэропорта в Геленджике.

Осенью 2020 года структура ВТБ учредила предприятие АО "Метрострой северной столицы" для участия в проектах по развитию инфраструктуры Санкт-Петербурга.

ВТБ Петербург

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