В РФ обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 702 случая, умерли за сутки 780 пациентов, и это новый максимум летальных исходов за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 894 (11,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ вновь увеличилось число летальных исходов, составив 780, это максимальное значение за весь период пандемии. До этого максимум - 752 умерших - был зарегистрирован 10 июля. Наибольшее число скончавшихся зафиксировано в Санкт-Петербурге - 108, в Москве - 103, в Иркутской области - 32.

В российской столице, сообщает оперативный штаб, 4 991 новый случай COVID-19 за сутки, впервые с 9 июня число заболевших упало ниже 5 тысяч, 7 290 пациентов выздоровели.

Вслед за Москвой регионами с наибольшим числом заболевших за сутки идут Московская область - 2 550 новых случаев, Санкт-Петербург - 1 936 случаев.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 5 833 175 случаев коронавирусной инфекции, 144 492 умерших и 5 236 214 выписанных.