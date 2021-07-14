Житель деревни Тюм-Тюм бросался поленьями в скорую помощь

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кировской области жителя деревни Тюм-Тюм задержали за нападение на бригаду и машину скорой помощи, сообщили в региональном управлении МВД. На него завели уголовное дело о хулиганстве.

Мужчина 1985 года рождения долго пил, начал вести себя неадекватно, и родственники вызвали ему врачей. Около 2 часов ночи 13 июля в Тюм-Тюм вызвали и полицию, потому что мужчина начал бросаться на медиков. По словам очевидцев, он не давал врачам оказать ему помощь, проявил агрессию и дважды кинул полено в машину скорой помощи, повредив ее.

Полицейские доставили нарушителя в больницу.