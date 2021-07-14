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Судья саратовского арбитражного суда получил 4 года за мошенничество

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд вынес приговор судье регионального арбитражного суда Шамилю Кулахметову, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщается на сайте областного суда в среду.

Кулахметов приговорен к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. рублей.

Также подсудимый лишен права занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах РФ сроком на 3 года, говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, в 2017 году один из адвокатов предложил Кулахметову выступить посредником в передаче взятки судьям Двенадцатого арбитражного апелляционного суда за вынесение решения в пользу своего клиента – местного предпринимателя.

"Кулахметов согласился. Однако передавать деньги вовсе не планировал. Под видом передачи взятки судьям Кулахметов решил их похитить", - отмечается в пресс-релизе.

По данным суда, он якобы обещал оказать помощь за 3 млн рублей, а адвокат заверил клиента, что решение суда в его пользу будет принято за 4 млн руб.

Предприниматель передал требуемую сумму. В конечном итоге она поступила Кулахметову. Однако он никаких действий предпринимать не намеревался и повлиять на результаты судебного рассмотрения арбитражного дела не мог. Полученные деньги он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, говорится в сообщении.

После оглашения приговора Кулахметов был взят под стражу в зале суда.

Саратовская область Шамиль Кулахметов

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