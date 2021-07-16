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Консорциум ученых РФ изучит глобальные изменения Земли на модели Сибири и Арктики

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Несколько российских вузов и НИИ объединяются в консорциум для изучения глобальных изменений климата, экологии и качества жизни на Земле. Об этом сообщил "Интерфаксу" первый проректор Томского госуниверситета (ТГУ) Виктор Дёмин на полях форума U-Novus в пятницу.

"Проблема, которую консорциум собирается исследовать, – это изменение Земли, экологии и качества жизни. Задача сформулирована глобально, но область интереса – это бассейны великих сибирских рек и вся российская часть Арктики, шельф, прилегающий к Арктическим морям, так как это территория, которая влияет на всю планету. Тут есть и болота, и леса, и тундра. Кроме того, температура в Арктической зоне повышается быстрее, чем на всей остальной планете", - сказал Дёмин.

По его словам, создание консорциума необходимо, так как по отдельности научные организации не смогут представить общую картину климатических и экологических изменений.

"В консорциум войдет часть Большого томского университета (объединение томских вузов и НИИ - ИФ), подписывается соглашение с Институтом мерзлотоведения Сибирского отделения РАН (Якутск), с Институтом леса того же отделения РАН (Красноярск). Уже подписано соглашение с Тихоокеанским океанологическим институтом Дальневосточного отделения РАН (Владивосток), планируем пригласить Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), Институт океанологии РАН (Москва). В дальнейшем консорциум можно будет дополнить новыми участниками", - уточнил Дёмин.

Он добавил, что первое собрание участников консорциума планируется в ноябре, где будут представлены первые результаты работы, а также сформирован план работы на следующий год.

Как сообщалось, Россия в 2021-2023 годах будет председательствовать в Арктическом совете. Одной из приоритетных задач совета является укрепление и развитие синергии с целью повышения устойчивости Арктического региона к глобальным климатическим изменениям, минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия, борьбы с морским мусором. Исследования сотрудников ТГУ и их коллег, занимающихся изучением Сибирской Арктики, будут способствовать достижению этих целей.

Форум U-Novus проходит в Томске с 1 июля по 30 сентября в смешанном формате. Участники обсуждают вопросы кибербезопасности, биологической безопасности, микроэлектроники, влияния климатических изменений на здоровье человека, а также университетские кампусы, синтетическую биологию и технологии добычи трудноизвлекаемой нефти.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.

Томский госуниверситет ТГУ РАН Арктика

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