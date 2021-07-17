ЦИК РФ заверил списки партии "Яблоко" для участия в выборах в Госдуму

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в субботу заверил списки партии "Яблоко" для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы VIII созыва и разрешил партии открыть избирательный счёт.

В федеральном списке кандидатов от "Яблока" - 304 человека, и еще 159 кандидатов по одномандатным округам. ЦИК также зарегистрировал уполномоченных представителей "Яблока", и уполномоченных по финансовым вопросам, их списки будут направлены в региональные избиркомы.

Партия "Яблоко" 11 июля представила в Центризбирком России документы для заверения федерального списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам к предстоящим выборам депутатов Госдумы. Затем ЦИК РФ выявил в документах недостатки - были обнаружены нарушения по 33 кандидатам. Партия исправила документы в двухдневный срок и повторно представила в комиссию.

В ходе предвыборного съезда "Яблока", который прошел 3 и 4 июля, было решено, что общефедеральную часть списка возглавит председатель партии Николай Рыбаков. Всего в список партии вошли 310 кандидатов из 90 региональных групп. Также партия "Яблоко" выдвинула 161 кандидата по одномандатным округам.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты) и депутаты законодательных органов власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 32 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.