Списки партии "Зеленые" для участия в выборах в Госдуму заверены ЦИК РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в субботу заверил списки Российской экологической партии "Зеленые" для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы VIII созыва и разрешил партии открыть избирательный счёт.

Федеральный список кандидатов от "Зеленых" состоит из 232 человек, одномандатный - из 94 кандидатов.

Также комиссия зарегистрировала 14 уполномоченных представителей "Зеленых" и трёх уполномоченных по финансовым вопросам, их списки будут направлены в региональные избиркомы.

Российская экологическая партия "Зеленые" 12 июля представила в ЦИК РФ документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. Затем ЦИК РФ выявил в документах недостатки - были обнаружены нарушения по 28 кандидатам. Партия исправила документы в двухдневный срок и повторно представила в комиссию.

В ходе съезда партии "Зеленые", который прошёл 7 июля, по федеральному списку были выдвинуты 233 кандидата, 98 человек - по одномандатным округам. В общефедеральную часть списка вошли 10 кандидатов, среди них - председатель партии Андрей Нагибин, а также два сопредседателя - Сергей Ревин и Сергей Шахматов.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты) и депутаты законодательных органов власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 32 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.