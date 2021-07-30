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Погода помогла "Мосэнерго" увеличить полугодовую выручку

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ выросла на 49,5% в годовом измерении. EBITDA увеличилась на 29,4%, до 23,2 млрд рублей, сообщила компания.

Полугодовая выручка компании увеличилась на 26,5%, до 117,7 млрд рублей, что на 26,5% выше показателя прошлого года.

Рост показателя в "Мосэнерго" связали с увеличением выработки электрической и отпуска тепловой энергии в условиях роста энергопотребления из-за погоды.

Себестоимость продаж компании выросла на 24,4% и составила 102,8 млрд руб.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 13 тыс. МВт, тепловая мощность - 43 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,5% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.

Мосэнерго Москва Газпром энергохолдинг

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