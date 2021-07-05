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МГУ перестал пускать на работу непривитых сотрудников

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Московский государственный университет с 5 июля перестал пускать на рабочие места сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 при отсутствии противопоказаний и не переболели.

На работу могут попасть сотрудники, которые получили первую дозу вакцины, уточняется в сообщении штаба МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Отмечается, что прививочные пункты для студентов и работников МГУ открыт в Медицинском научно-образовательном центре МГУ (Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 10), электронная запись на вакцинацию ведется на сайте МГУ.

Как сообщалось, в Москве, а затем и в некоторых регионах была объявлена обязательная вакцинация от коронавируса для определенных групп работников. Работодатели должны привить не менее 60% сотрудников, причем первая доза препарата должна быть получена ими до 15 июля, а вторая - до 15 августа. Привиться обязывают, в частности, работников сферы образования.

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