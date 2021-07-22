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Житель Владимира осужден за контрабанду частей оружия на Украину

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Суд приговорил жителя Владимира почти к двум годам колонии по делу о контрабанде на Украину частей к оружию, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Мужчине назначили один год и 11 месяцев колонии строгого режима, признав виновным по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Приговор уже вступил в силу.

Военный пенсионер из Владимира был задержан в августе 2019 года. При обыске у него дома нашли части оружия, в том числе оптические прицелы для гранатометов, которые он собирался переправить на Украину через Белгородскую и Ростовскую области. По данным УФСБ, стоимость изъятого превышает 500 тыс. рублей.

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