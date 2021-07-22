РФ выдала Белоруссии спортсмена Кудина, несмотря на запрет ЕСПЧ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия, по неофициальной информации, выдала Белоруссии спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, разыскиваемого на родине за сопротивление полицейским на акциях протеста прошлым летом. Об этом сообщила "Интерфаксу" сотрудничающая с признанным в РФ иноагентом фондом "Гражданское содействие" Мария Красикова.

"У меня нет подтвержденной информации, но, по моим данным, Кудина действительно выдали Беларуси, несмотря на решение ЕСПЧ", - сказала Красикова.

По ее словам, в случае если информация о выдаче Кудина подтвердится, защита спортсмена расценит это как "похищение" и будут требовать привлечения к ответственности виновных.

Адвокат сообщила, что ЕСПЧ применил обеспечительные меры и запретил экстрадицию Кудина.

Кудин обвиняется в Белоруссии по делу о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок. Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы. Правоохранительные органы республики считают, что спортсмен применил силу в отношении сотрудника полиции на акции белорусской оппозиции в августе 2020 года. При этом защита утверждает, что при задержании он был "жестоко избит и что следы жестокого обращения сохраняются на теле Алексея до сих пор".

Кудин был задержан в подмосковном Домодедово по запросу Белоруссии и помещен в СИЗО.

Во время нахождения в СИЗО он обратился к российским властям сначала за убежищем, однако не получил ответ на это ходатайство, а затем – за временным убежищем.

В апреле 2020 года Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Он обжаловал это решение в суде, однако Московский областной суд отклонил апелляцию спортсмена.

Кудин – чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Белоруссии.